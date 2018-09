"In Piazza Brin anche senza risse c'è festa continuamente"

Una lettrice replica alla lettera pubblicata ieri: "La gente che non ci vive dovrebbe tacere: vorrei vederle dover sopportare musica a tutto volume, gente che si ubriaca e urina fuor dai portoni".

- Buongiorno,

Scrivo queste poche righe in risposta alla lettera pubblicata ieri (qui per leggerla) sperando che anche questo possa essere pubblicato. Si è parlato tanto in questi giorni della questione “Quartiere Umbertino”, in risposta appunto all’articolo che dice che "Piazza Brin non è un bronx". Sarebbe l’ora che le persone che non vivono qui è che occasionalmente passano per fare la passeggiatina con il cane tacessero. Io ci vivo, il mio portone è al centro della piazza, e posso dire che è diventato invivibile e incivile. No, non è un bronx, è peggio.



I bronx sono quartieri abbandonati, squallidi dove si ritrovano un certo tipo di persone, qui invece in mezzo a tante di queste persone che fanno cose che non vanno bene ci siamo noi! Persone con una vita normale, anziani e bambini. Persone che al mattino alle 6 vanno a lavorare stanche perché la notte non si dorme specialmente nei mesi estivi e in quest’ultimo periodo che non c’è pace né di notte né di giorno perché purtroppo anche quando non scoppiano risse c’è festa continuamente con musica a tutto volume nella maggior parte delle ore giornaliere e notturne, con gente che si ubriaca e urina fuor dai portoni. No Piazza Brin non è un bronx, è una bellissima piazza centenaria in continua rovina per colpa di persone che non hanno rispetto per gli altri ma soprattutto per se stesse. Tutto ciò è molto peggio di un Bronx.



Aggiungo che noi che abitiamo qui, io per prima siamo disponibilissimi a esprimere formalmente i nostri pensieri ed è veramente fastidioso sentir parlare persone che negano i problemi che realmente ci sono. Con la speranza che gli ultimi avvenimenti possano far riflettere le autorità e prendere in mano seri provvedimenti, sperando che il quartiere un giorno torni quello che era una volta.



Grazie

Maila Spadoni