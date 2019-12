"Il terrapieno di Via San Fermo è ok, grazie a Questura e Comune"

- Buongiorno,



prendiamo atto con grande soddisfazione che è stata effettuata un'opera completa di messa in sicurezza e bonifica dell'area del terrapieno ferroviario in fregio a Via San Fermo e all'estremità nord di via Roma, come ufficialmente richiesto nei mesi scorsi dal nostro Comitato. Con un primo intervento disposto dalla Questura dopo la nostra segnalazione, nei mesi scorsi è stata ripristinata la legalità nel sito, sgomberando il vecchio casottino abbandonato, dove si erano catalizzate frequentazioni illecite e attività criminose. Per parte sua poi il Comune ha completato l'opera, provvedendo ai lavori di sfalcio, pulizia e disboscamento di cui da tempo il luogo - divenuto terreno di proprietà comunale - abbisognava. Questo intervento, salutato con sollievo dai residenti, conferma che la collaborazione fra i cittadini e le istituzioni può dare risposte importanti e positive alle necessità che di volta in volta emergono nei nostri quartieri. Il nostro Comitato da sempre lavora per questo.



Comitato Umberto I