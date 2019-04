"Il ponte Santo Stefano-Sarzana aprirebbe nuova stagione di cementificazioni"

- Non si capisce perché i Cinque Stelle si siano astenuti se considerano carente l'inchiesta Pubblica alla VAS per la variante al Piano del Parco. Il sottoscritto vi ha partecipato e lo puó confermare. Me ne lamentai in Commissione Ambiente regionale ma devo dire ebbi l'impressione di avere dinanzi un muro di gomma. Del resto il voto bipartisan lo conferma.



La storia delle 40mila utenze é surreale: dalla Val di Magra i flussi continueranno ad attraversare il borgo di Santo Stefano. Dunque del ponte si servirà solo la Val di Vara. Il ponte é un'opera pericolosa in quanto qualcuno ha da tempo in mente una variante alla Cisa che aprirà la strada a nuove cementificazioni lungo tutto il suo percorso da Santo Stefano a Sarzana.



Corrado Cucciniello