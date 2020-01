"Il gruppo "Per la Nostra città con Giulio Guerri" non esiste più"

- Per l'ennesima volta ieri mattina, giovedì 2 gennaio, abbiamo tentato di incontrare il nostro ex candidato a sindaco Guerri convocato ufficialmente dal suo capigruppo Massimo Baldino. Ancora un volta Guerri non si è presentato né ha risposto alla lettera di convocazione che faceva seguito a molte altre. A questo punto pare evidente che il gruppo

consigliare inteso sia come consiglieri eletti che come attivisti sostenitori che spendono la propria faccia, il proprio tempo e anche il proprio denaro, non esista più.

In qualità e rappresentanza di alcuni candidati e attivisti che lo hanno sostenuto chiediamo dunque al nostro attuale capogruppo di abbandonare Guerri al suo destino, ritenendolo libero da ogni impegno preso nei confronti di quel logo, peraltro mai depositato e quindi esistente solo nei nostri ideali e nelle nostre coscienze.

Grazie dunque a Massimo per tutta la fatica profusa nel tentativo di trovare una soluzione pacifica a questa frattura e una nota di biasimo a chi autoproclamadosi prima di tutto un politico ha saputo sino ad oggi solamente negarsi ad ogni tipo di confronto con noi.

Peracchini si è scelto, non c è che dire, un bel presidente del consiglio. Ci domandiamo come possa risolvere criticità di altri gruppi conisliari chi non è stato in grado di affrontare quelli del proprio.

Problema risolto dunque, e senza utilizzare cambi di regolamento fatti ad personam.



Ex candidati Fabio Vistori, Anna Maria Barini, Alfonso Di Maria e altri.