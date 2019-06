"Il biglietto da visita ai turisti in città non è dei migliori. Dove sono finiti tutti i progetti?"

- Buongiorno,



non si è più saputo nulla del progetto di riqualificazione dei giardini e della loro messa in sicurezza tramite recinzione, così come di altri progetti che sembravano ormai pronti ad esser realizzati.

Tuttavia, le migliaia di turisti che scendono a Spezia e che visitano i gardini storici, giustamente inseriti tra i luoghi di interesse, risultano in queste condizioni: buche evidenti sopratutto quando piove, cordoli sconnessi e pericolosi, pannelli informativi vecchi e imbrattati da anni (che figure di merda con i visitatori), panchine e cestini vecchi e rotti, magazzini imbrattati, zone con il ghiaino ormai assente e quindi polverose.



In ultima analisi vi chiedo se gli alberi danneggiati e tagliati all'interno dei giardini a causa degli eventi atmosferici dell'Ottobre 2018 saranno sostituiti? e per quelli abbattuti in altre zone della Città (Viale Amendola, Viale Fieschi) esiste un programma di piantumazione?



Sarebbero gradite risposte



Grazie

Roberto B.