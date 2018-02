"I problemi sono gli stessi da sempre. E io, docente, sciopererò"

- "Ringrazio i sindacati confederati per aver firmato il contratto e avermi fatto recuperare una parte (piccola, sigh) dell'inflazione subita negli ultimi 9 anni. Nonostante questo però io il 23 sciopererò nuovamente. E dal settembre '85, cioè da quanto ho cominciato ad insegnare, è l'ennesima volta, forse la centesima!

Molti docenti, come sempre, non sciopereranno... ma il contratto firmato non risolve nessuno dei problemi presenti nella scuola da decenni. Non risolve i problemi che i docenti hanno (sempre più) con gli alunni e con le loro famiglie, non risolve il problema dei dirigenti che sempre più spesso fanno i "dirigisti".



I docenti continuano a non sapere a che ora termina il loro orario di lavoro, a non avere lo straordinario pagato, a non avere indennità se lavorano su più scuole.... a mio avviso i motivi per scioperare sono persino troppi.

Il nuovo contratto però consentirà ai sindacati di avere maggior introiti, pari a circa 1,5 milioni di euro annui.... e un milione di euro è sempre un buon motivo per firmare!"



Professor Pierangelo Clerico

(docente ed ex dirigente Gilda degli Insegnanti)