"I bidoni intelligenti funzionali per tutti, tranne per chi è in carrozzina"

- Anch'io vorrei dire la mia opinione sul nuovo sistema di raccolta differenziata con cassonetti "intelligenti".



Nessuno si è mai preoccupato delle difficoltà di conferimento, nei suddetti cassonetti, da parte delle persone disabili ed in particolare di quelle sulla sedia a rotelle. Nella nostra zona, Mazzetta, funziona egregiamente il porta a porta ed i palazzi hanno i bidoni condominiali facilmente raggiungibili da tutti. Sono stati però già installati alcuni cassonetti "intelligenti" ed abbiamo potuto verificare personalmente quanto il conferimento dei rifiuti sia molto difficoltoso se non impossibile da parte di chi è costretto, ribadisco, su una sedia a rotelle.



Chi non è in grado di camminare, deve con le mani spingere la carrozzina su cui è seduto, trasportare in qualche modo i sacchetti con plastica, carta ecc., prendere la tessera, aprire lo sportello e gettare la spazzatura nell'apposito cassonetto che spesso è collocato ad una certa distanza dal marciapiede dato che di mezzo c'è anche la cunetta per il deflusso dell'acqua piovana. Alcune delle aperture sono posizionate piuttosto in alto ( per chi è in piedi niente di ché, ma provate a stare seduti e poi riparliamone!).



Se poi dovesse piovere, vorrei che qualcuno mi spiegasse come si potrebbe fare per non bagnarsi dato che con solo due mani a disposizione, e peraltro già occupate, l'ombrello è una soluzione non praticabile!



Leggo inoltre che spesso le persone che già usufruiscono del nuovo sistema, sono costrette a cercare un contenitore che non sia già pieno e questa è una ulteriore complicazione facilmente comprensibile. Esistono per fortuna, parenti e vicini di casa disponibili, ma tutti ci raccontano che bisogna favorire l'autonomia delle persone disabili per renderle autonome il più possibile e sollecitare la loro indipendenza.



Con il sistema porta a porta, molte delle complicazioni descritte non ci sono.



Ringrazio per l'attenzione e cordialmente saluto



Bruna Marangoni