- Buongiorno, sono un comune cittadino, che vorrebbe avere un piccoliasimo spazio sulla vostre pagine per replicare alle affermazioni del consigliere Andrea Licari (leggile qui) giacché appartengo a quella categoria che è soggetta alla chiusura delle scuole, avendo prole.



Non scendo sul piano tecnico perché immagino che sia risaputo che il rischio dipende dalla probabilità che un evento accada moltiplicato per il possibile danno che può fare. La previsioni meteo indicano la probabilità, il danno invece è determinato per ogni area del territorio in base alle sue peculiarità. Se, pertanto, in provincia vi sono bacini medio o grandi, il danno nell'eventualità di precipitazioni meteo estreme, è elevato. Viceversa, in città, dove non ci sono fiumi (a parte lo Sprugola) è risibile. In città ha maggior rilevanza il vento per gli oggetti che possono cadere dai tetti. Gridare al lupo al lupo anche per allerte non rosse diventa una psicosi pericolosa che scarica il peso sociale sulle famiglie e paralizza la vita.



Comunque, a prescindere anche dal fatto che tali vacanze scolastiche andrebbero poi sempre recuperate, non esistono solo determinate categorie di lavoratori. Se agli Ata é permesso di stare a casa, non lo stesso per i lavoratori del settore privato o di altre aree del settore pubblico. Vi sono orwellianamente lavoratori più uguali di altri?



Grazie

Ing. Francesco Albano