"Grazie per aver scelto Piazza Brin per la festa della Polizia di Stato"

- Il Comitato Quartiere Umberto I desidera pubblicamente ringraziare il Questore della Spezia Francesco Di Ruberto per aver scelto Piazza Brin come location per la celebrazione della Festa della Polizia di Stato. Questa decisione conferma, con un importante riconoscimento simbolico, la grande attenzione e sensibilità del Questore e della struttura da lui diretta nei confronti del nostro Quartiere, testimoniando una concreta volontà di aiutare il rilancio del suo valore storico e sociale, oltre che risolverne le inveterate problematiche di decoro e sicurezza, attraverso una presenza costante e tangibile delle istituzioni nel territorio.



Una presenza che abbiamo potuto apprezzare anche attraverso la collaborazione continuativa che il Questore in prima persona e le forze della Polizia di Stato hanno intrattenuto con la nostra associazione in questi anni durante i quali il nostro impegno di cittadini organizzati per il miglioramento delle condizioni del nostro quartiere ha incontrato nel questore Di Ruberto un interlocutore disponibile, attento alle nostre istanze ed efficace nelle risposte.



Il Comitato Quartiere Umberto tramite il presidente Jacopo Schiffini