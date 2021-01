"Grazie per aver ricordato i fratelli Saccani, vittime del fascismo"

- Gentile Redazione,

in riferimento all’articolo “Cento anni fa, la rivoluzione sognata anche a Spezia” di Giorgio Pagano, pubblicato ieri, vostro tramite desideriamo ringraziare l’autore per aver ricordato i fratelli Mario e Alfredo Saccani.

Il primo morì qualche anno dopo in seguito al pestaggio subito ad opera di squadristi fascisti; il secondo, nostro nonno, nel ’38 fu condannato dal Tribunale Speciale del Fascismo a 3 anni di carcere (fortunatamente l’amnistia li ridusse a solo uno).

Entrambi pagarono, a non poco prezzo, la colpa di essere comunisti.

Leggere le parole di Pagano, al di là della sempre lucida e puntuale analisi dei fatti passati e recenti, per noi nipoti è stato come riaprire un cassetto di racconti ascoltati cento volte senza mai annoiarci e della commozione che ne è seguita gli siamo grati.



Giovanna Delighieri

Erika Saccani

Tiziano Saccani