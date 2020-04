"Grazie di cuore ai ragazzi dell'Arci Canaletto per quanto stanno facendo"

- Un grazie di cuore alle ragazze e ai ragazzi del Circolo Arci Canaletto “Casa Canaletto “ per quanto stanno facendo in questi lunghi giorni così difficili. L’impegno, la gentilezza, la prontezza nel dare risposta a chi - come noi - da subito si è rivolto loro per il servizio di consegna di spesa a domicilio, sono davvero straordinari. Un gran bell’esempio di vicinanza e solidarietà tra generazioni. Grazie ancora non solo per l’aiuto materiale che ci date, ma anche per il modo in cui lo fate, portandoci, insieme alla spesa, il vostro sorriso e la vostra forza gioiosa.



Enrico Stellini