"Grazie all'autista che mi ha riportato il cellulare lasciato sull'autobus"

- “Ringrazio infinitamente l'autista dell'autobus che con grande cura mi ha riportato il cellulare”. È quanto ci scrive una lettrice che ieri mattina ha dimenticato il proprio dispositivo sul mezzo dell'Atc sul quale era salita per spostarsi da una zona all'altra di Spezia. “Il telefono è pieno di cose che mi servono per il lavoro – ha aggiunto – e perderlo sarebbe stato un vero problema. Ci tengo quindi a ringraziare l'autista per il suo gesto e Atc, mi fa piacere che nella mia città ci siano persone così”.