"Grazie al dipendente Acam che ha recuperato il mio cellulare nella spazzatura"

- "Vi scrivo per ringraziare il dipendente Acam che è stato gentilissimo. Andando a portare i sacchetti della spazzatura negli appositi bidoni, chinandomi, senza accorgermene e' scivolato il mio telefonino in un sacchetto. Naturalmente in quello del residuo che ha un apertura piccola e blindata dove non si può frugare dentro. Appena me ne sono accorto ho telefonato al Numero Verde ma non ho ricevuto informazioni utili, ho provato anche a recarmi presso la sede di Acam Ambiente ma era chiusa. Per fortuna ho incrociato un camioncino dell'Acam e ho chiesto all'autista come potessi fare. Lui, gentilissimo, si è subito adoperato e alla fine è riuscito a 'ripescare' il sacco dove c'era il mio telefonino che suonava. E' difficile trovare persone così gentili e ci tengo a ringraziare chi mi ha aiutato".



