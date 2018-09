"Giorni e notti folli per colpa dei rumori del porto"

- Venerdì e sabato siamo stati investiti da una rumorosità proveniente dal porto, assolutamente insostenibile per chiunque, tranne per coloro che, complici, dovrebbero intervenire per la tutela della salute dei cittadini. E sempre contro ogni logica di una società civile e nonostante ricorsi e denunce agli enti istituzionali e di controllo (Comune-Arpal-Asl5-Capitaneria di Porto-Prefettura-Autorità Portuale-etc.) non ci sono stati e non si intende fare alcun intervento per far cessare questo obbrobrio che è il rumore pazzesco che tormenta 24 ore su 24 i cittadini dei quartieri del levante, ovvero Pagliari, Fossamastra e Canaletto, le zone adiacenti al porto commerciale. La tanto acclamata convivenza lavoro-porto-città pare non esistere più nel vocabolario di chi deve fare controlli e prevenzione ma in compenso vi è uno scaricabarile, irresponsabile e deleterio per la salute, se si considera che questo incessante inquinamento acustico ha luogo a circa 30 metri dalle residenze dei quartieri.



Ma dove si vuole arrivare in questa città? Forse sostenendo che questa è una città fuori controllo, per cui non si ha nemmeno l’obbligo di rispettare le leggi sulla tutela della salute, si possa creare più lavoro? Ma in realtà le statistiche segnalano ovunque un calo occupazionale anche nel porto commerciale (escludendo la crocieristica) che dà ancora lavoro a circa il 2% della forza attiva occupata nella provincia. Il futuro sta in uno sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della vita e non nel considerare i controlli e gli interventi di prevenzione solo come un costo economico.