"Fratturarsi ai tempi del Covid, grazie al personale sanitario"

- "In questo momento così particolare ho pensato bene di fratturarmi il malleolo.

Sono stata pertanto ricoverata quattro giorni all’ospedale Sant’Andrea ed è doveroso ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito, militi della Croce Rossa di Follo, personale del Pronto Soccorso, del reparto di Ortopedia, della Radiologia, le OSS. In ognuno di loro ho trovato passione, cortesia, cura, educazione, professionalità ma ho anche potuto constatare, purtroppo, la sofferenza in ognuno di loro per il momento che stiamo attraversando.

Il mio è un forte ringraziamento ma anche un ulteriore appello al #restateacasa, il personale sanitario è veramente messo a dura prova e sta facendo di tutto per noi.

Grazie ancora"



Livia Maccione