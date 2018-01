“Fondamentale la Pontremolese per l’impatto ambientale”

- Con soddisfazione leggiamo che sarà finanziato il completamento della Pontremolese che, quando sarà pronta, migliorerà senza dubbio la funzionalità del trasporto su rotaia per il nostro e per gli altri porti che si servono di questa infrastruttura ferroviaria.

In questo contesto e nei tempi necessari per l’esecuzione dei lavori,vogliamo altresì ricordare ancora una volta che il porto della Spezia, unico in italia così vicino alle residenze cittadine, da 20 anni prima e dal 2006 quando divenne legge urbanistica P.R.P. fissa come priorità preliminari gli interventi per mitigare l’inquinamento acustico ed atmosferico ossia la famosa fascia di rispetto ed altri interventi concreti e funzionali prima della realizzazione delle nuove banchine portuali.



Questi vincoli di legge sono ben conosciuti da alcuni ex nostri parlamentari espressione di alti ruoli istituzionali. In particolare dall’ex Senatore Caleo, ex vice presidente della commissione ambiente del Senato, come dall’ex Ministro della giustizia Andrea Orlando così come da altri parlamentari. Considerata l’importanza sul territorio spezzino del ruolo del porto, rivestirà grande importanza che, se tali parlamentari fossero riconfermati, gli stessi si impegnassero per lo sviluppo della portualità spezzina nell’attuazione di quello che è contenuto nel progetto di legge urbanistica che è il P.R.P. compresi gli interventi prioritari di ambientalizzazione.