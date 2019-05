"Flussi da gestire? Ma se su MySpezia mancano le informazioni..."

Un cittadino 'fa le pulci' alle diverse sezioni del portale turistico cittadino: "Su quel portale non ho trovato incredibilmente nessuna informazione circa l'indirizzo, gli eventi e i prezzi dell'area archeologica di Luni".

- In merito all'intervista al consorzio "Welcome to la Spezia" condivido, come cittadino, pienamente quanto suggerito dal suddetto, e vorrei inoltre esprimere quanto segue circa quello che è di fatto il portale turistico del Comune della Spezia "MySpezia", ed in particolare alcune sue "mancanze".



Sul sito "MySpezia" è raffigurata solo la cartina (My Spezia-cosa fare-trekking) del ex sentiero n.1 "AV5T" con acuni collegamenti principali e pochissimi altri tracciati. Al fine di smistare i turisti per decongestionare i sentieri principali, sarebbe opportuno raffigurare la moltitudine di sentieri, compresi quelli che continuano oltre le 5 terre, sia in direzione Levanto - Bonassola - Deiva Marina, sia in direzione Val di Vara. Mancano anche i sentieri del levante del golfo. Credo che i turisti sarebbero molto attratti da quei borghi quali Carpena - Codeglia - Castè solo per citarne alcuni. Sul sito del Cai Spezia c'è una mappa interattiva con tutta la sentieristica provinciale inclusiva di aree di interesse storico-naturalistico: mi chiedo se non sarebbe possibile integrarla invece che inserire a fondopagina un link generico del Cai che porta ad una homepage? Non vi è neppure descritto come raggiungere le partenze dei sentieri principali.



Nel sito sono inserite le varie aree di interesse, ossia Portovenere, Lerici, Golfo,.. Comprensorio (Val di Vara, Val di Magra e Lunigiana) nelle quali vi sono le descrizioni sommarie dei luoghi e scarne indicazione su come raggiungerle, in certi casi assenti. Nella sezione val di Magra neanche sono elencati i borghi e della Lunigiana ci sono tre righe su Brugnato. Sarebbe utile e chiaro inserire le indicazioni direttamente sul sito, oltre che per la riviera, Lerici e Portovenere, anche per le restanti zone raffigurate, come ad esempio: Parco nazionale appennino, Val di Magra Val di Vara e Lunigiana (per i singoli borghi), Parco Nazionale Apuane, Parco di Montemarcello, Palmaria (indicazioni identiche a quelle di Portovenere ma in realtà il traghetto è disponibile anche dala passeggiata Morin) inserendo a seconda del caso gli indirizzi degli info point locali, dei visitor center per i Parchi e per certe zone le linee degli autobus.



Incredibilmente non ho trovato nessuna informazione circa l'indirizzo, gli eventi e i prezzi dell'area archeologica di Luni. L'impresssione è che manchino le informazioni base per decongestionare i turisti su altre località, di sicura attrazione. Se un turista avesse letto di Tellaro o di Varese Ligure o di Pignone, che aiuto gli si offre? Una descrizione sommaria del borgo? Forse sarebbe meglio indicare autobus/treni, orari, contatti di guide locali. Nel sito (My Spezia-trasporti e battelli) c'è scritto che per spostarsi vi sono l'Atc, i battellieri ed il Bike sharing. Il link dei battellieri non funziona da nessuna parte,mentre il sito dell'Atc, a mio parere, non è di facilissima intuizione per i turisti.



Personalmente ho viaggiato in America, Europa e poco in oriente, nei luoghi di maggiore flusso turistico sono previste tessere uniche giornaliere dedicate al turista per spostarsi in autobus e treno. Chiedo se nel nostro territorio è prevista questa possibilità, ossia ottenere una tessera con cui viaggiare sulle corriere urbane ed extraurbane (aiutando lo spostamento in luoghi altrimenti non raggiungibili) sul Cinque Terre Express e magari nei parcheggi ATC. Questo faciliterebbe il movimento in luoghi diversi dalle 5 Terre, eviterebbe sanzioni a causa dell'incompresnione dei turisti, e aiuterebbe gli stessi a raggiungere luoghi come la ValdiVara, la ValdiMagra e la Lunigiana.



Altro aspetto è l'area eventi. Questa domenica ci sono i Campionati di Società Assoluti 2019 al Montagna. Potrebbe essere interessante per chi si ferma in città qualche giorno, perchè non inserirlo? Lo stesso si può dire per le partite dello Spezia, perche non inserirle in calendario con la possibilità di acquisto dei biglietti tramite link? Ed il mercato mattutino di Piazza Cavour? Gli eventi del Teatro Civico sono previsti? Sono domande che meritano una risposta. Infine la lingua. Abbiamo turisti da ogni parte del mondo ed il sito è solo in italiano ed in inglese. Per lo meno aggiungere il cinese ed lo spagnolo.. è il minimo. Ben fatta invece la sezione sulla visita della città, sperando che si possa presto integrare con il percorso delle mura ed il restauro delle fortificazioni passate alla propietà comunale.



Signori, se la città vuole davvero essere turistica e si vogliono parzialmente risolvere i problemi di congestione al Parco delle 5 terre, bisogna saper accompagnare il turista a tutto quello che il territorio sa offrire. Americani ed asiatici impazziscono per i borghi fortificati delle nostre valli e della lunigiana, con i loro percorsi del gusto, eppure davvero pochi le conoscono. Lo stesso per la riviera, dove si fermano a Monterosso, non sapendo che vi sono altri quattro borghi altrettanto belli.



La soluzione è fare sistema col territorio e lavorare su sportelli ed un sito che funzioni per davvero. Con veri visitor center sparsi nei punti nevralgici e non solo alle Cinque Terre. Ultima nota, nella scheda informazioni ed accoglienza, sul segnaposto della sede comunale è stata inserita la foto di un palazzo di Piazzale del marinaio invece che quella del Comune. Spero non sia l'unica cosa di quanto scritto che possa esser modificata. Spero in una risposta a quanto esposto, chiarendo che non sono solo pensieri personali ma condivisi da molti addetti del settore turistico e da diversi turisti con cui ho avuto il piacere di parlare.



Grazie



Un cittadino