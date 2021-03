"Finalmente anticorpi monoclonali, così si combatte il Covid da subito"

- Il 7 marzo scorso avevo sollecitato l'utilizzo degli anticorpi monoclonali sintetici come aiuto, oltre ai vaccini, per sconfiggere il Covid 19 e oggi apprendo dai quotidiani che ci sarà il debutto di questa importante terapia al policlinico San Martino e non solo. Questa è una notizia davvero importante e speriamo che il trattamento possa essere utilizzato per tanti cittadini che rientrano nei criteri, combattendo così da subito la malattia quando possibile e evitando che le persone si aggravino.



Anche da noi alla Spezia verranno impiegate nella struttura del reparto Malattie Infettive: un passo importantissimo, una svolta che potrà aiutare i medici nella lotta al Covid e dare speranza a molti concittadini. Il lavoro della comunità scientifica è fondamentale e l'approvazione dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali è una notizia che ci dà ancora più fiducia in questo momento in cui la priorità resta vaccinare tutti e nel più breve tempo possibile ma avere qualche arma in più per evitare gli effetti peggiori di questo terribile virus.



Dina Nobili

consigliere comunale Italia Viva