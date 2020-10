"Fezzano, che tristezza!"

- Quando giro per Fezzano mi si stringe il cuore. Un paese con un’anima ridotto a un ghetto. La vergogna del paese è l’antica chiesa di San Nicola, che è in condizioni drammatiche. Sul tetto sono cresciuti arbusti di ogni genere e il tetto è in condizioni di grave pericolo. Eppure questa è una struttura che risale al 1.500. dove sono conservati un quadro della Madonna e San Domenico e un San Giuseppe, opere di un certo pregio. E’ urgente intervenire per salvare questa struttura che è al centro del paese ed è un punto di aggregazione. Eppure a Fezzano ci sono politici che hanno ruoli importanti nell’amministrazione, più volte sollecitati e anche un prete.



Giovanni