"Ecco cosa si trova camminando per il parco, serve una sorveglianza sugli accessi"

- Buongiorno,

questo è quello che quotidianamente troviamo camminando per il Parco di Montemarcello Magra. Questi sono rifiuti nella zona di Battifollo nel comune di Arcola. Ma altrettanti si trovano sparsi nel comune di Sarzana. Rifiuti che non vengono rimossi che "invitano" altri delinquenti a fare altrettanto. Basterebbe probabilmente qualche telecamera di sorveglianza e qualche chiusura in più delle strade di accesso a zone comunque interdette alla circolazione per poter limitare queste schifezze. Unico intervento che ricordo di pulizia in queste aree è stato grazie all'intervento dei carabinieri forestali che hanno fatto rimuove le schifezze dalla zona fiume nelle vicinanze ex campeggio di Arcola.



Massimo