"E' sparito un germano, ha bisogno di cure... aiutateci a ritrovarlo"

- Buongiorno,

sabato è sparito un germano maschio zoppo dall’agriturismo Le Quattro Stagioni, situato in Via Cisa Vecchia a Santo Stefano Di Magra. Ha subito un intervento a seguito di un investimento e necessita di cure e assistenza da parte dei suoi padroni. Il germano è domestico, si chiama Dodi, dopo una lunga riabilitazione è stato rimesso nel suo stagno recintato da cui non si muoveva e ogni giorno veniva controllato. Sabato sera verso le 20 era ancora lì. Ora, a seguito di questo accaduto, trovo doveroso segnalare anche la scomparsa di due germane femmine da qualche settimana. Pensavamo fossero volate via e dirette in qualche canale qua vicino poiché camminavano parecchio e riuscivano a scappare dal recinto, anche se non si erano mai allontanate dalla proprietà in quanto entrambe domestiche e amanti della compagnia dei padroni proprio come il nostro Dodi. In entrambi i casi non sono state trovate piume che possano farci pensare a un attacco da parte di qualche animale, per questo riteniamo che siano stati rubati. Chiedo a chiunque li avesse visti o avesse visto movimenti strani nei paraggi di contattare gentilmente i numeri: 3391671712 - 3298677043.