"E noi che non possiamo fermarci?"

- Buongiorno, sono una ragazza che lavora come impiegata in una piccola ditta a conduzione familiare, come ce ne sono tante in provincia. Scrivo per capire: nel giorno in cui persino lo sport si ferma, e nascono campagne come #stateacasa, noi impiegati, operai, commesse, muratori, meccanici, carrozzieri, corrieri etc… chi ci tutela? Come facciamo a stare a casa? Perdiamo il lavoro? O fermiamo tutto, o noi saremo le categorie più deboli e come al solito più a rischio, e soprattutto non tutelate dai sindacati che ci rappresentano…



Fateci capire qualcosa, per favore. Abbiamo famiglie da tutelare come i calciatori. Almeno dotate queste ditte, i centri commerciali, etc di attrezzi per misurare la temperatura,.. oltre a dire state a casa…. Cosa state facendo per le nostre categorie? Grazie dell’attenzione



Federica