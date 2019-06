"Dopo l'incendio alla centralina della Telecom siamo praticamente isolati"

- Mi chiamo Davide e vivo alla Spezia e sono titolare di un'utenza telefonica Telecom con la presente vorrei segnalarvi il grave disagio dei cittadini della zona del termo dopo il guasto della centralina Telecom del Termo avvenuto in data 29 maggio, alle 18.30. Questa situazione è diventata ancora più difficile nei confronti di chi è anziano, magari malato, di chi vive da solo o in condizioni di isolamento, ma è altrettanto difficoltosa per quanti si trovano temporaneamente o stabilmente in situazione di disagio, di disabilità fisica, o di grave patologia ed che utilizzano ancora oggi la linea telefonica fissa; servizio che se fosse funzionante garantirebbe una maggiore serenità e la sicurezza domiciliare.

Vi chiedo altresì gentilmente se siete in grado di indicarmi i tempi necessari al ripristino dell’ impianto.



Davide