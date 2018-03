"Difficile confrontarsi con questa giunta. Come con quella precedente"

- Ormai da mesi richiediamo all’attuale giunta comunale di avere incontri veri e non solo per noi ma anche per tutte le Associazioni(Legambiente,Italia nostra,Comitati spezzini)per cercare di fare valutazioni ed informative partecipate sui temi della pianificazione e della destinazione d’uso delle aree comunali,nonché valutazione sul tema ambientale ed i suoi punti di criticità.

A noi pare però che si preferisca fare interventi sporadici solo per conoscere le situazioni che riguardano il decoro urbano e la sicurezza ascoltando i cittadini su questi argomenti che sono certo importantissimi ma non quanto una svolta che dia discontinuità e che sia costruttiva per un progetto condiviso che abbia come finalità un positivo sviluppo per il lavoro,attualmente assente,dando così speranza ai nostri giovani e a chi il lavoro lo ha perduto.

Ebbene noi abbiamo più volte sollecitato di avere un incontro con questa nuova giunta ma a distanza di mesi(a ottobre ci dissero subito dopo le feste dei Santi) più nulla,nemmeno una risposta,nonostante i solleciti.

Insomma abbiamo la sensazione che le cose siano rimaste invariate che questa giunta,come la precedente, sia una giunta che seleziona i suoi interlocutori così come facevano coloro che abbiamo bocciato alle elezioni.

Se davvero le cose andassero in questo modo la cosa assumerebbe una gravità tale da farci riflettere su quali iniziative prendere per attivarsi al fine di ottenere le risposte che da 8 mesi chiediamo e che non ci sono state date noi pensiamo sia un nostro diritto ottenere un incontro anche perché la nostra è un’offerta collaborativa e non contro la giunta.



PER IL COORDINAMENTO DEI QUARTIERI DEL LEVANTE

RITA CASAGRANDE



PER LA V.A.S ONLUS

FRANCO ARBASETTI