- "Buonasera redazione,

sono un cittadino della zona di Mazzetta.

Scrivo a voi perché dopo aver contattato diverse volte chi di competenza a distanza di una decina di giorni, ancora nessuno è stato in grado di mandare personale a dare una ripulita in Piazza Dante Alighieri.

Mi chiedo ma è così difficile nella nostra città farsi ascoltare?

Grazie e spero in un vostro riscontro"



C.F.