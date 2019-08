"Detriti in spiaggia da dieci giorni, sono un turista deluso"

- "Allego due foto del cumulo di detriti parcheggiato da dieci giorni di fronte al bagno Alfadiana a Marinella di Sarzana. Ormai è in macerazione. Nei giorni scorsi ho sentito telefonicamente la Capitaneria di porto, l'fficio tecnico, l'ufficio ambiente e l'assessore ambiente del Comune di Sarzana a cui avevo girato alcune foto.

Il risultato è eloquente, solo giustificazioni. Sono amareggiato come turista (ormai da 19 anni) ma soprattutto preoccupato per la mia sicurezza da cittadino: se non sanno gestire 30 metri di costa, come reagiscono di fronte alle calamità?

Ringrazio per l'attenzione"



Davide Martello