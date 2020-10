"Degrado a Mazzetta, le promesse dell'amministrazione sono rimaste vane"

- Buonasera, con la presente vorrei portare alla vostra attenzione una situazione di degrado che, come residenti stiamo vivendo a Mazzetta. Premetto che nell’ultimo anno e mezzo mi sono recato personalmente in Comune a segnalare quanto sopra, con promesse da parte dell’amministrazione, rimaste vane. Spero, con il vostro aiuto di risolvere, almeno in parte quanto vado a segnalarvi. La situazione è spiegate nelle foto della zona di via Antoniana presso le due gallerie stradali con annesse zone limitrofe.



Grazie per l’attenzione



Alessandro Pieri