`Da giorni qui al Canaletto non raccolgono la differenziata, non è democratico`

- Buongiorno signor sindaco,



mi rivolgo in primis a Lei in quanto, essendo un cittadino, vorrei che mi fossero corrisposti adeguati servizi. Le immagini mostrano una situazione che perdura da alcuni giorni nel condominio nel quale abito nel quartiere Canaletto e che non è certo solo di questo periodo. Tale situazione, come credo potrà comprendere, mi crea un certo disagio; oltre che imbarazzo nel momento in cui vorrei ricevere ospiti.

Ma, come vede, non è il solo al quale desidero inviare questo richiamo perché ritengo altrettanto responsabile di tale situazione l’amministratore di condominio che non si è mai adoperato per far realizzare una adeguata area per la sistemazione dei cassonetti – che è bene ricordare sarebbero porta a porta e non porte del vicino – ma soprattutto, se pur sollecitato, non ha richiamato i condomini ad una maggiore attenzione al rispetto delle aree condominiali. Ecco a fronte di questi comportanti il cittadino (o il condomino) è costretto ad una “silenziosa” accettazione. Le sembra democratico?



In fede

Guido Cucchiar