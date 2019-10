- "Buongiorno,

non capisco perché, vista la presenza dei cartelli di passaggio pedonale, si sia obbligati ogniqualvolta giochi lo Spezia, a camminare in mezzo alla strada sia in ingresso che in uscita. Sul passaggio lungo Viale Fieschi viene permesso agli scooter di parcheggiare così come in foto, occupando una striscia che dovrebbe essere dei pedoni. Gli organi di competenza dovrebbero intervenire per far rimuovere gli scooter.

Grazie"



Serra Alessandro