"Collaudata da mesi, ma all'Isa1 la Dad non parte"

- Buongiorno, vorrei segnalare una situazione al quanto sconcertante. In televisione tutti i signori politici che appaiono solo per mera campagna elettorale sono commossi sulla riapertura delle scuole. Nella nostra città fino al 12 di Settembre era tutto pronto per la ripartenza fino alla decisione “sacrosanta” di non riaprirle per l’emergenza in atto. Scuole chiuse alla Spezia! Si riparte con la DAD o con la DID o come dir si voglia, in tutte le scuole, almeno questo è sempre stato pubblicizzato da Politici o Dirigenti. L’alternativa alla didattica in presenza ormai collaudata anche se con mille problematiche da ormai 6 mesi a questa parte, sarebbe dovuta partire immediatamente subito dopo la decisione di mantenere chiuse le scuole ma invece, e non si capisce il perché all’ Isa 1 tutto questo non è ancora stato realizzato. La Dirigente dovrebbe pubblicamente dare una spiegazione, visto che nessuno dei suoi assistenti ne sa niente. Provate a chiamare alla segreteria scolastica dell’Isa 1 e ve ne accorgerete, tutti che cadono dalle nuvole, nessuno che sa dare una risposta. Questa è la scuola? Più volte ho letto sui giornali dichiarazioni rilasciate dalla Dirigente, relative alle mille attività intraprese per poter dare inizio a questa scuola di emergenza, adesso abbia la coscienza di farlo per spiegare la motivazione per la quale nella sua scuola i bambini sono ancora a girarsi i pollici e i genitori a fare i salti mortali tra casa e lavoro. Tra le mille difficoltà incontrate per poter mettere in sicurezza le scuole, credo che quello di attivare la didattica a distanza sia quella meno difficoltosa visto che era già stata collaudata durante il precedente anno scolastico.



Un genitore (lettera firmata)