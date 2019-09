"Coi soldi del pass auto si abbelliscano i giardini con giochi per bambini"

- Alla Spezia chi ha una attività e non è residente ha un problema sicuro, quello del parcheggio. Abbiamo preso atto della situazione di difficoltà che vivono quotidianamente le persone che hanno una attività che devono perennemente pagare il ticket del parcheggio, cambiarlo spesso e volentieri, o se hanno l'auto in zona disco orario spostarla cercare un altro parcheggio e cambiare il disco orario. Altrimenti è facile trovarsi una multa sul parabrezza, visto il lavoro egregio svolto della Polizia municipale e dagli ausiliari che controllano continuamente le nostre strade.

Tante volte si potrebbe pensare anche di parcheggiare distante, ma visto appunto che chi ha una attività o esercita una professione appunto ha necessità della macchina per lavorare nelle vicinanze bisogna impegnarsi per trovare definitivamente una soluzione. Inoltre tenuto conto che le attività perlopiù svolgono lavoro prettamente diurno (come ad esempio gli uffici) alle 17.30/18 molti parcheggi tornerebbero nella disponibilità dei residenti che spesso e volentieri a quell'ora tornano da lavorare.



Vorremmo lanciare una proposta affichè anche chi lavora in proprio, ripone impegno nell'attività, rivitalizza il tessuto produttivo cittadino, in qualche modo abbia una piccola comodità che nel porterebbe alla creazione di un fondo economico da poter investire in altri progetti. Per noi Spezia dovrebbe diventare una città viva di attività ma sopratutto più verde (vista anche la ferita aperta con i problemi ambientali) e a misura di bambino. Dunque pagare un pass per titolare di attività porterebbe un introito per migliorare la manutenzione dei giardini, allestire nuovi parchi, piantumare nuovi alberi, creare aree verdi attrezzate con giochi aree ben curate che potrebbero essere ritrovo delle famiglie e spazi adibiti a giocare .



Oltrechè risolvere una necessità effettiva un problema che non si può rimandare perchè esiste concretamente e ad oggi pagare spesso una multa anche di importo basso pesa sulle tasche di tutti. Proponiamo la creazione di questi pass per parcheggio ad attività a tutti gli effetti validi in ogni zona accessibile con l'auto di cui potrebbero usufruire tutti i titolari di partita Iva o legali rappresentanti di società con una attività nelle vicinanze e che quindi di fatto passano la giornata in ufficio o in negozio e chiediamo che detti fondi vengano investiti nel verde urbano nei parchi giochi per i bambini, in modo tale che si possibile dare una possibilità a chi lavora e più spazio nel verde a chi vuole giocare.



Andrea Germi

Portavoce Provinciale dei Verdi