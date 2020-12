"Cinque ore senza luce e al freddo ma per Enel è tutto normale"

- Buongiorno,

scrivo per segnalare che oggi 28 dicembre 2020 in località Trezzo Comune di Beverino verremo lasciati senza corrente da Enel per ben 5 ore dalle ore 13.30 alle 18.30 per lavori programmati sulla linea



Ho già contattato Enel per sapere se la cosa fosse regolare ma come previsto mi è stato risposto ovviamente di sì.



Sottolineo che lasciarci oggi 5 ore senza corrente significa che staremo per almeno 2 ore senza luce naturale quindi al buio e al freddo dato che la maggior parte di noi si alimenta con caldaie a pellet, in una giornata fredda e di allerta...in un periodo peraltro in cui gli spostamenti sono da limitare a situazioni di necessità... ci sono bambini piccoli a casa , anziani..

Ma secondo Enel tutto normale.



Di Corte Erika