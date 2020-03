"Ciao "Mauretto", tu eri il compagno della festa de l’Unità del Favaro"

- Nel silenzio di questa temperie sociale in cui cronaca, tempo e speranza si accatastano in un limbo sospeso fatto di attesa, se ne è andato Mauro Mordassi, per tutti quello che lo conoscevano e gli volevano bene “Mauretto”. Iscritto e dirigente della sezione Pci, Pds, Ds, Pd Grifoglio di Migliarina di cui io per molto tempo e a cavallo di alcune evoluzioni sono stato segretario.

Mauretto era un compagno semplice, come ve ne sono stati molti, che viveva la militanza nel suo partito con una vocazione ai confini del religioso. La sezione, la sua sezione era una famiglia, fatta di affetti, di solidarietà, di comuni punti di vista che, di volta in volta si allargava a nuovi figli e nipoti.



Mauretto era senza dubbio il compagno della festa de l’Unità del Favaro, chiunque che con il primo tepore estivo si avvicinava al parco dell’ex scuole elementari lo vedeva, spesso in solitario, trafficare rumorosamente con picco e ferrotubi. Già. Perchè allora, la festa de l’Unità si costruiva. Se ne è andato un vecchio compagno, non vederlo più in bicicletta girare per il quartiere alla ricerca di cantieri da controllare o di servizi da denunciare, sarà pesante da sopportare.

Ciao Mauretto, che la terra ti sia lieve.



Corrado Mori

Ex assessore alle attività produttive Comune della Spezia