- Buongiorno,

è la terza volta che chiedo "un servizio a cui avrei diritto", quello della macchina pulitrice nella via dove abito piena di sostanze maleodoranti prodotte da animali di vario genere. In via Montello c'è l'entrata di scuola elementare e asilo nido.

Nessun intervento nonostante abbiano preventivamente realizzato una area di manovra togliendo ovviamente parcheggi.

Ci sono zone in cui a forza di pulire bisogna camminare con le patine per strada... Cittadini di serie A, B, C.

Cordialmente



Bagnoli Marino