"Ci aspettavamo ben altro sullo stadio da un sindaco tifoso"

- "Credevamo di avere svoltato, di esserci lasciati alle spalle gli anni in cui palazzo civico era distante e indifferente ai problemi dello Spezia calcio e del suo stadio, ma ci sbagliavamo!

Credevamo fosse impossibile fare peggio ma ci sbagliavamo ancora! Dopo tante promesse elettorali, passeggiate insieme a Volpi e proclami vari il vecchio Picco è ancora lì, sempre più vecchio e malandato di cui ci si imbarazza ogni qualvolta lo si vede in TV.

È tutto fermo,non c'è uno straccio di progetto, messi i seggiolini (obbligati dal regolamento) non si farà altro! Continueremo ad avere un vetro inutile nei distinti e una tribuna imbarazzante, verrà il momento che ci obbligheranno ad allargare il campo ma ci sarà la deroga che importa?

E gli elettori ringraziano! E pensare che si dicono tutti tifosi in giunta. Pensate se non lo fossero stati! Forza Spezia".





Davide