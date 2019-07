"Chiusura a pedoni Portus Lunae ha dell'assurdo. O son ripicche..."

- A neanche sessanta giorni dall’inaugurazione e precisamente il 4 luglio, il passaggio per raggiungere Portus Lunae è stato chiuso, non solo per le biciclette, ma anche per i pedoni con la scritta “Proprietà Privata” (Tenuta di Marinella? Monte dei Paschi?). Sono abbastanza sbalordito: anno costruito una branca di un progetto da 18 milioni di Euro senza accordo fra costruttori e proprietari ? Sembrerebbe strano, visto che ci hanno messo tre anni di lavori ed il terreno era già sede di cantiere da tempo! O qualcuno fa ripicche ed il furbo contemporaneamente ?

Di sicuro come al solito ci rimettono gli utilizzatori e l’immagine del progetto che sembrava finalmente qualcosa di innovativo e stimolante per la principale attività italiana che è il turismo. Spiacevolmente sbalordito, saluto e ringrazio



Alberto Sartirana