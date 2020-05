"Chiediamoci: quanti sintomatici abbandonati a casa in Liguria?"

- "Gino Piarulli e la moglie Nini, sarzanesi, colpiti dal Covid-19, ora stanno bene. Racconta Gino: “La prima ad ammalarsi è stata Nini, con la febbre a 40. Per una settimana abbiamo chiamato più volte il 112, ma ci chiedevano solo se faticava a respirare. Avrebbe dovuto stare peggio, e magari rischi di morire prima… Poi un tappeto, su cui è scivolata battendo il mento, ci ha salvato la vita. L’ho portata in ospedale, hanno fatto la diagnosi e l’hanno ricoverata. Io sono tornato a casa, la mia dottoressa aveva preso il virus, sono rimasto senza cura… Dopo qualche giorno ho trovato la sostituta, l’ho chiamata e ha fatto ricoverare anche me”.

Chiediamoci: quante altre persone, dopo aver segnalato i sintomi della malattia, sono state non testate e abbandonate a casa per poi peggiorare? Sono questi casi che spiegano in parte i dati Istat -secondo cui i decessi a marzo sono stati, in Liguria, più del doppio di quelli segnalati per Covid-19-, su cui si è soffermato Andrea Bonatti su “Città della Spezia” (“Quelle 94 vittime fuori dai dati del contagio”, 5 maggio 2020).

E’ un tema attuale: in Liguria si fa ancora troppo poca diagnostica. Il virus, che sta colpendo anche nella fase 2, si sconfigge con due leve decisive: la responsabilità dei cittadini ed un sistema sanitario che va a cercare i positivi. Chi esce può aumentare i contagi. Servono sia il distanziamento fisico (ora più difficile) sia i tamponi, il tracciamento, il potenziamento della prevenzione: gli strumenti per individuare i malati -soprattutto gli asintomatici- ed i loro contatti. Come nella fase 1, la battaglia non si vince in ospedale ma sul territorio.

Il superamento del ritardo della Liguria nella medicina territoriale, tipico del “modello lombardo” ospedalocentrico, è l’obiettivo prioritario. La sanità non va costruita attorno all’ospedale: l’ospedale resta il polo per le cure di emergenza e complesse, ma tutto il resto va portato nella comunità, a casa o vicino a casa. In quel “territorio” mai sbocciato, dove tanti anziani sono a rischio abbandono. Perché per loro si è investito nelle RSA, non nell’assistenza domiciliare o in piccole strutture collegate con il resto della società, sotto un oculato indirizzo pubblico uniforme.

Non sono novità: era già tutto nelle idee fondative del Servizio Sanitario Nazionale (1978). La tragedia impone una riflessione spietata -che riguarda tutti, centrodestra e centrosinistra- su ciò che è successo dopo. Il SSN spende oggi la metà della Germania e il 66% della Francia. E tuttavia ha dimostrato quel che vale. Resta -con i suoi eroi di oggi, maltrattati per anni- un mezzo essenziale: un servizio pubblico, universalistico, fornito in prevalenza fuori dal mercato.

Il fortino assediato va liberato tornando alle sue radici storiche. Chiara Giorgi ed Ilaria Pavan hanno ricostruito su “Studi storici” (n. 2, 2019) la storia della riforma, che fu preparata da un lungo processo di spinta dal basso e di fermento intellettuale. Francesco Taroni, in “Il volo del calabrone. 40 anni di SSN” (2019) ha paragonato il SSN al calabrone: le leggi della fisica gli negano la possibilità di volare, ma testardamente continua a farlo. Servono scelte che garantiscano al calabrone il volo certo della farfalla".



Giorgio Pagano

cooperante, già Sindaco della Spezia