"Chiami i vigili e ti risponde la voce automatica..."

- Buongiorno,

oggi per tre volte, e nei giorni scorsi anche, ho cercato invano di contattare i vigili per segnalare la sosta selvaggia in via Giulio della Torre, all'incrocio con Via Saffi: quattro angoli sistematicamente occupati dalle auto, in genere sempre le stesse, ogni sera, per tutta la notte, fino al mattino presto. Mai una volta che sia passata una pattuglia. A questo punto, perché pagare 20 euro all'anno per l'autorizzazione alla sosta in zona? Segnalare il fatto ai vigili è impossibile perché non risponde nessuno, se non il risponditore automatico.



Potete fare una segnalazione?

Grazie



Saluti

Stefano Correnti