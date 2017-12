`Chi pagherà per lo scheletrone bocciato dal Consiglio di Stato?`

- L’edificio scheletrone, bocciato a suo tempo dalla V circoscrizione e portato avanti dal comune ugualmente, è fermo da anni e finalmente ha trovato anche la bocciatura da parte del Consiglio di Stato per fatti di abusivismo e simile con ricadute gravissime economiche sull'ambiente in via San Venerio. La sentenza ha fatto finalmente giustizia su un abuso edilizio devastante che nonostante il parere contrario, più volte deliberato nel consiglio della V circoscrizione, era passato in consiglio comunale. Sapete gli oneri di urbanizzazione non fanno schifo...



Le ricadute sull'ambiente e sui cittadini che avevano investito sull'opera, che contava fondi commerciali e ben 24 appartamenti sono state pesanti e gravissime e l’orrendo scheletrone era rimasto in sospeso (come quello della Palmaria) in via San Venerio. Ed ancora una volta ci domandiamo di chi sia la responsabilità dell’approvazione progettuale contestata sia dal quartiere che dalla V circoscrizione e dagli stessi residenti hanno speso molto per fare ricorsi non certi di avere poi risposta positiva. Molti dei tecnici che hanno sostenuto tale obbrobrio sono al loro posto e ciascuno di noi si augura che finalmente paghino il conto che sarà a carico del comune oppure, allorché sarà demolito, cercheranno ancora di salvare quell'orrore di edificazione.