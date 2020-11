"Catturato l'ultimo membro del branco? Ma qui non è cambiato niente"

- Buongiorno,



in riferimento all' articolo pubblicato riguardo la cattura dell' ultimo membro del branco che ha pestato un cittadino che si rifiutava di comperare stupefacenti all' angolo tra corso Cavour e via Milano, vi segnalo che nulla è cambiato.

E' successo infatti la settimana scorsa che due miei amici si siano recati nello stesso luogo e siano stati immediatamente avvicinati da uomini di colore che hanno offerto loro cocaina. Brutta vicenda se si considera come fossero appena le 18.30 è soprattutto che dopo il gravoso episodio appena incorso, nessuno presidi la zona. Lo dico con cognizione di causa perché risiedo nell' Umbertino, presidi non ce ne sono e le auto delle forze dell'ordine che si vedono transitano soltanto lungo corso Cavour a velocità piuttosto sostenuta, quindi non atta ad alcun controllo nemmeno fugace. Lo trovo vergognoso soprattutto da parte di una giunta che ha preso voti facendo leva anche su questo aspetto della loro "proposta" politica.



Con cordiali saluti

R. T.