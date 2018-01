`Caro sindaco così non va: le strade e i marciapiedi sono in pessime condizioni`

- Le strade e i marciapiedi di piazza Cavour e le vie limitrofe sono in pessime condizioni. Mi auguro che non si deva sperare nella realizzazione della nuova piazza del mercato per intervenire subito, e tanto meno aspettare che passi di nuovo il giro d'italia per rifare le strade.

I vigili urbani effettuano un ottimo lavoro, prendono nota dai cittadini, verificano le segnalazioni e coinvolgono il personale del Comune per rimediare ai disagi. Purtroppo l'intervento standard è di bassa qualità, infatti le buche vengono ricoperte con semplici palate di catrame. E dopo qualche giorno la situazione torna come prima, mettendo in seria difficoltà pedoni e automobilisti, diventando spesso trappole pericolose per gli scooter.

Ormai sono passati sei mesi, ora caro sindaco mi aspetto un intervento serio e deciso e non soluzioni lowcost, altrimenti dovrei pensare che sono cambiati i protagonisti, ma non il metodo di lavoro.



Bryan Herdocia

(Operatore piazza Cavour)