"Cari cinqueterrini, forti come sempre ci stupirete ancora una volta"

- Non ha dimenticato la landa dell'estremo levante ligure che per diversi anni lo ha visto protagonista. E così Vittorio Alessandro, ex presidente del Parco e amico del territorio, ha deciso di scrivere una lettera di saluto diretta agli abitanti delle Cinque Terre in un momento particolarissimo per l'Italia e per il mondo in generale. Eccola.



Cari amici delle Cinque Terre,

nonostante le grande distanza penso spesso a voi, al prezzo particolare che state pagando all’emergenza di questi giorni e all’impegno che sarà necessario per uscirne. Penso al fermo improvviso, e per un tempo indeterminato, della manutenzione dei muri a secco (che vede straordinariamente impegnati anche molti anziani), dell’attività agricola e vinicola, di quella commerciale, del turismo. Spesso si sente parlare di “agricoltura eroica”, non sempre a proposito. Quella da me conosciuta e frequentata alle Cinque Terre, esperienza quotidiana di donne e uomini, non deriva genericamente soltanto da una difficile morfologia del territorio, ma è una lunga e concreta testimonianza di coraggio e di amore per la propria terra.

Scrivo per dirvi che alle Cinque Terre non sono legato soltanto dalla nostalgia, ma da un grande sentimento di affetto e ammirazione. Al dispiacere per l’ennesima prova che ora state sopportando unisco la certezza che - forti come sempre, uniti intorno al Parco Nazionale e ai Sindaci - ci stupirete ancora una volta, riscuotendo l’ammirazione che bellezza e generosità meritano.



Un forte abbraccio.

Vittorio Alessandro