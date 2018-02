"Cari candidati, per discutere coi cittadini ci sono le associazioni dei consumatori"

- Buongiorno,



stiamo tentando come Unione nazionale dei consumatori, di dare un contributo ai dibattiti che interessano alla città ed ai suoi abitanti, coscienti che il nostro ruolo se giustamente interpretato, sia quello più consono alle aspettative di una società che sta cambiando, che non delega completamente la politica ma vuole partecipare a quelle scelte che li riguardano e che, a quanto pare, ne la destra ne la sinistra hanno capito. La cartina tornasole sta nella nascita di vari e legittimi comitati di cittadini a difesa dei propri interessi che hanno poteri limitati sul problema per cui nascono. Questo ruolo allargato alla provincia, dovrebbe essere svolto dalle associazioni dei consumatori, a maggior ragione quelle indipendenti, cioè non legate ad interesse di parte che seppur legittimi, rischiano di essere il doppione di altri soggetti come sindacati datoriali o dei lavoratori.



Di esempi ne abbiamo tanti, la vecchia piazza Verdi, la tassa sui soggiorno, il porto, il lavoro, l'ambiente, la cultura, ecc., temi trasversali che riguardano tutti i cittadini, anche coloro che non hanno rappresentanza organizzata ma che hanno diritto ad esprimere il loro pensiero. Rivolgo un appello ai sindaci della nostra provincia, sopratutto alla città capoluogo ed ai candidati di Sarzana in primis, di costituire tavoli con le associazioni di consumatori che riguardano le scelte del territorio, dando un segnale concreto di superamento di vecchi schemi di confronto che ormai rappresentano una minoranza della popolazione nei suoi interessi.



UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI LA SPEZIA