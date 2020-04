"Capisco che siamo in pandemia, ma l'amministrazione prenda provvedimenti"

- Buongiorno,

so che in un periodo di forte pandemia come quello attuale, il mio messaggio potrebbe sembrare superfluo. Ma vorrei farvi vedere cosa c'è nella via dove abito: siamo in "via Melara" nella zona del centro sportivo Ferdeghini. Siamo a denunciare e richiedere che vengano ripristinate le telecamere come già c'erano gli anni scorsi e poi non so se e per quale motivo tolte. Spero che l'amministrazione comunale prenda dovuti provvedimenti in merito nel rispetto di noi cittadini che effettuiamo scrupolosamente la raccolta differenziata.



Grazie



Lettera firmata