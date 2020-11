"Cacca e pipì nel parcheggio interrato e quel maniglione antipanico..."

- Buongiorno,

parcheggio spesso nel parcheggio al Centro Kennedy, e oggi... peggio del peggio. Per carità, capisco la mole di lavoro, il periodo di covid etc, ma dover attraversare l'uscita pedonale dal parcheggio sottostate all'uscita, per le scale, tra le varie porte antipanico di corsa per non morire soffocato dalla puzza di "cacca" e "pipì", è davvero inaccettaile per un servizio a pagamento. Per non parlare di cosa non ci sia su quel maniglione antipanico dove prendere il tenano vista la scarsa pulizia è cosa sicura. Sono molto a favore del servizio a pagamento e mi sta anche bene pagare una tariffa anche maggiore, ma da cittadino voglio un servizio, che sia pulito ed efficiente e non lasciato alla deriva.



In fede



Michele Preti