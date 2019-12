"Borgo di Nicola deturpato da pista per disabili, siamo indignati"

- "Buongiorno, sono un cittadino originario (ahimè, non più residente) del borgo storico di Nicola (Comune di Luni). Volevo segnalare la deturpazione effettuata dal comune nel costruire una pista provvisoria per disabili. In pratica, è stata effettuata una colata di cemento esteticamente deturpante, in un tratto dello storico acciottolato. Risultato: uno dei borghi più belli della Liguria è stato sfigurato. Il Comune pare abbia effettuato l'operazione in accordo con la soprintendenza; inoltre il Comune sulla propria pagina facebook dichiara che l'opera è provvisoria.

Al di la delle finalità umanitarie che nessuno vuole mettere in discussione...molti abitanti del paese si chiedono:

1) se non vi fosse stato altro modo per effettuare l'opera di utilità pubblica;

2) per quanto tempo l'opera rimarrà provvisoria, visto che per decenni l'amministrazione non si quasi mai curata delle problematiche del borgo di Nicola. Quindi molti cittadini e amanti del paese temono che passeranno anni prima che il Comune penserà a rendere la passerella di cemento visivamente accettabile.

A nome di molti Nicolesi residenti e non residenti, dico: siamo indignati. Rodolfo Gentili".



Così invece il sindaco Alessandro Silvestri sulla pagina Facebook del Comune: "Trattandosi di opera in Centro storico sottoposto a Vincolo paesistico ambientale non è consentito intervenire in maniera radicale sulla viabilità esistente. Per questo motivo è stato autorizzato soltanto un intervento temporaneo consistente appunto nella posa di uno strato in calce, rimovibile, che consenta ad alcune persone in difficoltà di poter raggiungere la strada carrozzabile anziché essere costrette alla segregazione domestica".