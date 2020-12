"Bene la nomina di Cavagnaro, affronti il nodo personale tra carenza di organico e vertenza Oss"

- Le critiche che abbiamo mosso nella scorsa legislatura alla Giunta Toti, dal punto di vista sanitario, erano sensate e purtroppo corrette.

Lo dimostra il vero e proprio terremoto che ha scosso tutte le Asl liguri compresa A.Li.Sa.

In Asl 5 finalmente c'è un avvicendamento di cui avevamo bisogno. La dottoressa Troiano, che si è dimostrata inadeguata sotto ogni punto di vista, lascia il posto al dottor Cavagnaro.

Un dirigente serio, preparato e col quale ci si può confrontare anche da posizioni e idee non necessariamente identiche.

Ora l'invito, almeno per Asl 5, è quello di non fermarsi qui. La dirigenza va completamente azzerata. I maggiori problemi sono stati creati dall'attuale Direttrice Sanitaria: la dottoressa Maria Antonietta Banchero che ha prodotto scontri interni gravi fin dal suo arrivo, creando pericolose corti dei miracoli e viceversa aree di confino per chi si mostrava non allineato. Questo non può più accadere!

Ora però Cavagnaro deve dimostrare subito di essere indipendente e veramente interessato ad amministrare Asl 5 correttamente. Non sarà facile perché questa è l'azienda più in difficoltà rispetto al panorama ligure.

È fondamentale partire affrontando due nodi essenziali: la formulazione di un programma assunzionale adeguato al reale fabbisogno della provincia; il varo di un piano di internalizzazione del comparto Oss che parta dal garantire la continuità occupazionale per tutti i lavoratori, nessuno escluso. Su quest'ultimo punto è chiaro che il bando vada bloccato e riscritto.

Dottor Cavagnaro, questi sono i due punti minimi sui quali è necessario un suo intervento immediato e sui quali potrà dimostrare il suo reale valore.



Francesco Battistini

Ex Consigliere regionale