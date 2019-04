"Barriera fonoassorbente inadeguata e in ritardo di anni"

- Siamo alle solite con un’autorità portuale che giustifica i ritardi sulle opere portuali con motivazioni in parte incomprensibili. Cose che stanno succedendo troppo spesso in questa città con questa A.P nel porto commerciale spezzino. In particolare come esempi riportiamo progetti appaltati in grave ritardo sui programmi del piano triennale delle opere portuali nel porto di La Spezia.



1. Progetto di riconversione del molo Pagliari dove sono in corso modifiche sostanziali rispetto alla conferenza dei servizi del 2013,Nuova Marina del Levante.

2. Realizzazione di nuove banchine portuali in cui il piano triennale delle opere prevede un sovradimensionamento rispetto ai limiti previsti dalla legge urbanistica del P.R.P vigente approvata nel 2006

3. Costruzione in corso di una barriera antiacustica assolutamente inadeguata progettualmente e facente parte dei preliminari della realizzazione di una fascia di rispetto per la mitigazione ed il rispetto dei limiti previsti dalle informative vigenti. Tale considerazione è comprovata dai controlli fatti dagli stessi cittadini nelle parti dove tale barriera è stata completata sugli edifici a poche decine di metri dalle attività portuali (verifiche effettuate ai piani superiori al 2° alti circa 30 metri con apparecchi omologati). Tale fascia di rispetto è in ritardo di oltre 13 anni a causa della chiusura di qualunque dialogo collaborativo con i cittadini e con le associazioni ambientaliste.



Altre cose annunciate dall’A.P sono blindate dalla stessa la quale impedisce qualsiasi approccio partecipativo ed accusando che si vuole impedire lo sviluppo del porto spezzino,il che è assolutamente non veritiero e privo di fondamento.



COORDINAMENTO QUARTIERI DEL LEVANTE

RITA CASAGRANDE

PER LA V.A.S (ONLUS)

FRANCO ARBASETTI