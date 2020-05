"Autorità locali facciano rispettare le regole, una nuova chiusura sarà la fine per tutti"

- Caro direttore



ben venga la fase 2 che permetterà a quelle categorie che stanno pagando più di tutti di ricominciare le loro attività e con tutti i limiti imposti da vari decreti e che porterànno senz'altro ad una riduzione di tante cose che non sto ad elencare ma che sono nella logica di mercato. E tutto ciò con la mannaia che questo virus non ricompaia a darci la bastonata finale se tutti noi non collaboreremo con un comportamento sociale responsabile. Bene, una raccomandazione dalle istituzioni è quella di usare minimo la mascherina chirurgica che dice "io non infetto ma posso essere infettato da chi nn la porta", più o meno e quello che gli scienziati del governo ci dicono e io mi devo fidare.



Sarà dunque meglio che le autorità locali siano presenti a far rispettare questa regola con le stesse sanzioni del mancato rispetto sanitario della fase 1 perché da questo dipenderà il nostro futuro sia sopratutto per le attività lavorative a contatto di pubblico sia per la nostra salute. Sarà meglio applicarlo perchè c'è tanta gente che se ne frega. Non dovremmo quindi stupirci se qui a poco ci troveremmo disordini sociali perché una nuova chiusura sarà la fine per tutti, per chi ha uno stipendio, pensione garantiti e chi invece lo perderà definitivamente.



Saluti



Paolo Bigi