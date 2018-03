"Auto sulla preferenziale, autobus strombazza e i vigili dove sono?"

- Buongiorno redazione,

anche ieri sera, come ormai tradizione, il parcheggio selvaggio in centro comporta blocco nell'accesso alla corsia preferenziale di piazza Verdi di un bus che alle 22, in anticipo rispetto al solito, suona e strombazza per la felicità di grandi e soprattutto dei piccini. Va bene la movida, va bene ravvivare in centro, ma la nuova giunta che idea ha per garantire il divertimento è il rispetto delle regole? Nel frattempo i vigili dove sono? É possibile che nel secondo comune della Liguria i vigili non ci siano almeno sino alle 24? Attendiamo, poco fiduciosi, adeguate risposte!



Giovanni